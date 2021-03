Mercato, Ceccarini: “Alex Sandro e Ramsey verso l’addio alla Juve”

La Juventus cambierà volto nella prossima stagione e il direttore sportivo Paratici è già al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa bianconera. Prima, però, bisognerà cedere chi non rientra nel progetto.

Stando a quanto riportato stamani da Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato, su Tuttomercatoweb.com, in uscita ci sarebbero Alex Sandro e Aaron Ramsey. Le parole:

“In casa Juventus c’è aria di cambiamento. Alla fine di questa stagione ci saranno nuove partenze, che contribuiranno a dare un volto diverso alla squadra. In difesa ad esempio è molto probabile l’addio di Alex Sandro. Per quel ruolo Paratici sta valutando alcune ipotesi.

Il nome che piace più di tutti è quello di Gosens ma oggi la richiesta dell’Atalanta è altissima. La sua crescita in questi anni è stata esponenziale. Gasperini su di lui ha fatto un grande lavoro. Nella passata stagione ha segnato 9 reti in serie A, traguardo già eguagliato anche in questa. Insomma un esterno che vede la porta con una continuità del genere per la Juventus sarebbe l’ideale. La trattativa è però complicata.

Una pista più percorribile porta a Emerson Palmieri del Chelsea. Le pretese del club inglese sono più basse anche se al momento non ci sono stati passi in avanti. A centrocampo è possibile che ci sia la partenza di Ramsey il cui rendimento è stato decisamente altalenante. Il gallese ha mercato in Premier League e qualche sondaggio è stato fatto da Liverpool, Everton e Tottenham”.