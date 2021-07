Mercato, Ceccarini: “Demiral in uscita, Juve su Milenkovic”

In casa Juventus i fari non sono puntati solo su Manuel Locatelli, gli uomini mercato bianconeri lavorano anche per il reparto arretrato, che vedrà probabilmente l’addio di Demiral e quindi la necessità di prelevare un sostituto.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato riportate da Niccolò Ceccarini su TMW, il profilo indicato per sostituire Demiral è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina. Ecco quanto riporta il giornalista:

“La Juventus non lavora solo su Locatelli (il dialogo con il Sassuolo è avviato da tempo). In uscita resta Demiral, che per i bianconeri ha un costo non inferiore ai 30 milioni di euro.

L’Everton è il club che ha manifestato in maniera molto chiara ed evidente il suo interesse. Per sostituirlo Milenkovic resta il preferito.

Se dovesse partire il forte centrale serbo la Fiorentina si lancerebbe su Nastasic. La retrocessione dello Schalke 04 facilita decisamente l’affare”.