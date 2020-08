Mercato, Ceccarini: “Giro di attaccanti tra Roma, Napoli e Juventus”

Sono giorni caldi in chiave mercato, tra i club più attivi ci sono Roma, Napoli e Juventus, le cui operazioni potrebbero essere legate ad un unico filo. Il club bianconero ha messo nel mirino Edin Dzeko e qualora l’affare dovesse andare in porto la Roma virerebbe su Arek Milik, offrendo il cartellino di Cengiz Under e una quindicina di milioni. L’attaccante polacco, però, preferirebbe la Juve.

A confermare l’ipotesi di mercato ci ha pensato il direttore di Tmw Radio, Niccolò Ceccarini. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

“Situazione da sistemare sarà quella relativa a Milik. La scelta dell’attaccante polacco sarebbe la Juventus, che però prima deve vendere per poi fare un’offerta al Napoli. Bernardeschi non vuole lasciare Torino e quindi impostare l’affare sulla base di una contropartita è molto difficile.

La società azzurra sta parlando anche con la Roma, che è fortemente interessata nel caso dovesse partire Dzeko. Il club giallorosso è pronto a mettere sul piatto della bilancia soldi e Under”.

Molto, se non tutto, dipenderà dalla volontà del centravanti bosniaco, che nei prossimi giorni incontrerà la Roma per chiarire il suo futuro. La società non ha intenzione di cederlo, ma se l’attaccante chiedesse di andar via si scatenerebbe l’effetto domino.