Mercato, Ceccarini (TMW): “La Juve può tornare su Dzeko”

Tornano a circolare le voci di mercato sul futuro di Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco non è stato convocato da Fonseca per la sfida di oggi tra Roma e Spezia ufficialmente per un problema fisico, ma dietro ci sarebbe la rottura tra i due dopo l’eliminazione in Coppa Italia.

Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato, stamani ha parlato del futuro del giocatore nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, rivelando la possibilità di un ritorno di fiamma da parte della Juventus. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

“E’ tornato in discussione il futuro di Dzeko alla Roma. Il rapporto con Fonseca si è decisamente incrinato e la situazione è diventata ancora più pesante dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia.

A questo punto c’è da capire se già in questa sessione possa esserci un addio oppure no. È chiaro che la Roma dovrebbe trovare nel caso un sostituto all’altezza considerato il valore del giocatore. Una vicenda che va seguita passo dopo passo.

E attenzione alla Juventus che potrebbe tornare a farsi sotto dopo il tentativo di questa estate. Il club bianconero cerca un vice Morata e Dzeko sarebbe la miglior soluzione possibile. Anche Scamacca resta un nome da seguire. Niente da fare invece per Giroud, che non è intenzionato a lasciare il Chelsea. L’attaccante francese è infatti in scadenza di contratto e deciderà il suo futuro a giugno…”.