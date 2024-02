Mercato – Da Cagliari: grande colpo in casa Napoli

Gianluca Gaetano che con il Napoli non è riuscito a trovare il proprio spazio, ha scelto Cagliari per mettersi in mostra e conquistare minuti ed esperienza nelle gambe. La piazza sarda, infatti, sembra davvero l’ideale per il centrocampista che da gennaio ha già siglato due reti in tre partite.

L’impatto del giovane campano con la maglia del Cagliari è stato notevole sin dal primo minuti in campo ma la conferma è arrivata nella scorsa giornata di campionato quando grazie alla sua rete la squadra ha evitato la quindicesima sconfitta in Serie A.

Se da un lato ci sono i tifosi azzurri consapevoli del valore del calciatore, delusi dalla cessione a titolo temporaneo, dall’altro c’è la dirigenza del Cagliari che è già soddisfatta delle prestazioni dopo l’arrivo in maglia rossoblù nel mercato invernale.

Ecco quanto riportato dal corrispondente da Cagliari del Corriere dello Sport, Giuseppe Amisani, proprio su Gianluca Gaetano: “L’unico lampo in una gara ricca di delusioni lo ha regalato lui, arrivato a Cagliari per dare una mano ai rossoblù in difficoltà“.

“E ora, dopo la prodezza che non ha lasciato scampo a Provedel, Ranieri è pronto a rinnovargli la fiducia. L’ex partenopeo ha dimostrato di poter essere uno dei pochissimi capaci di ribaltare l’azione e trasformare la fase difensiva in quella offensiva con delle ripartenze veloci e pericolose“.