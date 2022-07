Mercato, David Luiz chiarisce: “Io all’Inter? Fake news”

Nei giorni scorsi per l’Inter erano state alquanto insistenti le voci riguardo un avvicinamento con David Luiz, nel caso in cui Inzaghi avesse voluto puntare su un giocatore d’esperienza. Il reparto difensivo, infatti, rimane uno di quelli che più necessita di nuovi innesti, e varie indiscrezioni avevano dato quasi per certo l’interessamento di Inzaghi nei confronti del brasiliano. A smentire queste voci, però, è stato lo stesso David Luiz, attraverso una Instagram story pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, canale scelto molto spesso dai calciatori per confermare o negare news di mercato:

” Fake news. Sono totalmente concentrato su quello che devo fare. Per chi inventa, che Dio vi benedica”, ha scritto il campione sui social.

Ai tifosi interisti, dunque, non resta che rimanere in attesa di eventuali altri aggiornamenti relativi ad un nuovo innesto che, come confermato da Marotta, dovrebbe sicuramente arrivare per la retroguardia.