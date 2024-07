Mercato del Napoli, Billy Gilmour priorità per il centrocampo: servono cessioni

Dopo aver rinforzato la difesa e in attesa di risolvere la questione tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku, il Napoli punta a un colpo a centrocampo per Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la priorità assoluta è Billy Gilmour del Brighton, individuato come vice ideale di Stanislav Lobotka.

Tuttavia, prima di procedere con l’acquisto, è necessario effettuare alcune cessioni. In questo contesto, Gianluca Gaetano e Jens Cajuste sono già pronti a lasciare il club.

Caratteristiche tecniche

Billy Gilmour è un centrocampista scozzese noto per le sue abilità tecniche e la sua intelligenza tattica. Possiede un eccellente controllo di palla, che gli consente di gestire bene il possesso anche in situazioni di pressione. Il suo dribbling è fluido e gli permette di superare gli avversari con facilità.

Una delle sue qualità più evidenti è la visione di gioco. Gilmour è in grado di leggere il campo e distribuire passaggi precisi e tempestivi. È abile sia nei passaggi corti che in quelli lunghi, il che lo rende un playmaker efficace.

Gilmour ha un ottimo senso del posizionamento e una spiccata intelligenza tattica. Sa dove posizionarsi per ricevere palla e come muoversi per creare spazi per i compagni di squadra.