Mercato, Dybala nel mirino dell’Atletico Madrid, la Juve chiede Correa

Il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da scrivere. La Juventus ha necessità di fare cassa e sistemare il bilancio, l’argentino è uno dei giocatori con maggiore mercato e da cui si può ricavare una cifra di quelle importanti.

Stando alle indiscrezioni riportate stamani in Spagna da “El Larguero”, sulle tracce di Dybala c’è l’Atletico Madrid e la Juve non avrebbe chiuso le porte alla cessione della Joya.

Il club di Agnelli è disposto a trattare ma avrebbe chiesto in cambio il cartellino di Angel Correa, centrocampista offensivo classe 1995 e pezzo pregiato del club di Diego Simeone.

Convincere il club spagnolo a cedere Correa, legato ai Colchoneros fino al 2024 e autore di una stagione di grandissimo livello (9 reti e 11 assist in 48 presenze tra Liga e coppe varie), non sarà impresa da poco.

L’interesse dell’Atletico per Dybala resta, ma mettere in piedi uno scambio con Correa non sarà impresa da poco. Vedremo come evolverà la situazione nelle prossime settimane.