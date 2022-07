Mercato, Dzeko sempre più lontano da Milano: si fa strada il ritorno alla Roma

Continuano ad essere ore calde quelle in corso per il mercato dell’Inter, sia per quanto riguarda i nuovi innesti, sia per quanto riguarda le operazioni in uscita.

Se da un lato Simone Inzaghi è sul pezzo ed è in costante aggiornamento con la dirigenza per capire quali saranno i reparti sui quali investire, dopo l’arrivo (ritorno) di Lukaku adesso è anche tempo di far rifiatare le casse.

Un giocatore in dirittura d’uscita è senza dubbio Edin Dzeko. Ormai la situazione è chiara: uno tra lui e Correa dovrà andare via per fare spazio a Paulo Dybala, che non ha rinnovato con la Juventus.

Fondamentale sarà anche l’opinione di Simone Inzaghi. Potendo scegliere, vorrebbe tenersi il Tucu mentre Marotta preferirebbe la permanenza del Bosniaco. Ancora dunque non si hanno notizie certe sulla partenza dello stesso Dzeko.