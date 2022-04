Mercato, è derby della Madonnina per un top dello United: Milan e Inter su Juan Mata

Al giocatore in realtà era stato offerto un posto nello staff dei red devils, ma fuori dal campo, ma a quanto pare Mata vorrebbe continuare a giocare

Come anticipato da mesi dalle varie testate giornalistiche locali, le strade di Juan Mata (33 anni) e del Manchester United si separeranno non appena la stagione in corso si concluderà.

Al giocatore in realtà era stato offerto un posto nello staff dei red devils, ma fuori dal campo, ma a quanto pare Mata vorrebbe continuare a giocare. Ebbene, secondo quanto pubblicato da ESPN, si sarebbe scatenato un Derby della Madonnina in Serie A in vista del prossimo periodo di mercato estivo.

Sia Milan che Inter, dunque, sono determinate ad agire per Mata. Free agent nella prossima sessione estiva di mercato, il campione del mondo con la Spagna ha suscitato l’interesse di rossoneri e nerazzurri.

Né è escluso il suo ritorno in Spagna. Inoltre, è bene ricordare le parole di Juan Mata dette ai canali ufficiali del Manchester United, che mettono in chiaro la sua posizione relativamente al futuro prossimo.

“Non ho giocato tanto quanto vorrei in questa stagione e mi manca davvero. Anche se non gioco tanto, mentalmente e fisicamente sono pronto per esibirmi. Spero che sarà così presto. È un sogno diventato realtà essere un calciatore professionista”.