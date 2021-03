Mercato, il Barcellona offre Coutinho alla Juventus per 40 milioni di euro

Philippe Coutinho in uscita dal Barcellona. Il trequartista brasiliano classe 1992 a fine stagione dirà probabilmente addio ai catalani e potrebbe tornare in Italia.

Stando a quanto riporta in Spagna Don Balon, il club blaugrana avrebbe offerto il calciatore alla Juventus di Andrea Agnelli per un cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Al momento, però, i bianconeri non sarebbero ancora certi sulla volontà di ingaggiare o meno il giocatore, dato che prima dovranno valutare la situazione Dybala, ancora lontana dalla risoluzione.

Le trattative per il rinnovo del numero dieci sono in fase di stallo e fino a quando non si saprà qualcosa di certo sul futuro dell’argentino la società bianconera non si muoverà.

Coutinho in campo occupa la stessa posizione di Dybala e la Juve vuole evitare di ritrovarsi in casa due giocatori simili da dover gestire. L’affare con il Barça, dunque, dovrà attendere l’esito della questione legata all’argentino.