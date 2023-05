Mercato – Il Napoli lavora al colpo da 50 milioni se parte Kim

Il Napoli ha definitivamente conquistato lo scudetto quindi la dirigenza può guardare con interesse alla prossima sessione di mercato. Gli azzurri, infatti, sono già entrati nel mirino delle big Europee che potrebbero bussare alla porta di De Laurentiis nelle prossime settimane.

Un profilo monitorato in casa Napoli è quello del coreano Kim Min-Jae su cui pende una clausola da 45 milioni di euro esercitabile in estate e solo per l’estero. L’obiettivo è quello di trovare un compromesso tra clausola e stipendio affinché la sua avventura in maglia azzurra continui anche per la prossima stagione.

Il calciatore, però, piace molto in Europa a Paris Saint Germain, Manchester United e Real Madrid. Dunque, non è da escludere la partenza in estate.

Il Napoli ha già degli osservati speciali e tra questi c’è il classe 2003 Giorgio Scalvini. A parlarne è Alberto Giambruno a Radio Punto Nuovo: “Scalvini è un talento totale, che ha già esperienza a 19 anni e che ha le stigmate del predestinato. E’ già uno dei migliori difensori della Serie A. Ha una duttilità unica, può anche giocare a centrocampo. Scalvini ha anche tanti gol nel suo campionato, soprattutto da calcio piazzato. Le sirene in Italia sono tante, ma la valutazione è da record in Serie A: si parte da una base d’asta di 45-50 milioni di euro, anche perché è un diciannovenne e i margini di miglioramento sono ancora clamorosi”.

“Contatti col Napoli? E’ ancora tutto embrionale. L’interesse del Napoli è evidente, ma la richiesta dell’Atalanta è davvero molto alta”.