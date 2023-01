Mercato – Il Napoli prova a chiudere con Caprile del Bari

La Serie A è ormai tornata in campo ma a gennaio è attesa anche la sessione di mercato invernale e le squadre italiane sono pronte ad aggiudicarsi i talenti sul mercato. Il Napoli si affaccia al mercato con un affare già in tasca. Si tratta del triplice colpo concluso con la Sampdoria che ha bisogno soltanto dell’ufficialità per vedere la luce.

L’idea è quella di far partire Zanoli in prestito che tornerebbe poi a Napoli con più minuti e più esperienza nelle gambe mentre Bereszynski diventerebbe il vice di Di Lorenzo. Il terzo soggetto in questione, invece, è Contini che tornerà a vestire la maglia azzurra come terzo portiere.

Quella del portiere, però, è per la squadra partenopea una questione cruciale e proprio per questo il club sta tentando di chiudere un altro colpo con il Bari.

Agli azzurri, infatti, piace molto il profilo di Elia Caprile ma su di lui c’è anche il Benfica che preme per l’acquisto. La conclusione dell’affare, quindi, è ben lontana, tra l’altro bisogna tener conto anche della presenza del 50% della futura vendita da corrispondere al Leeds United, come previsto dagli accordi.