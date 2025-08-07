Mercato – Il Napoli sonda il terreno per Nkunku del Chelsea

La sessione di mercato estiva per il Napoli non è affatto terminata. Il club azzurro, infatti, è alla ricerca di rinforzi per offrire a mister Conte una rosa completa in ogni reparto per la stagione 2025/2026.

Stando alle ultime indiscrezioni, la dirigenza azzurra sta sondando il terreno per Christopher Nkunku del Chelsea. L’esterno piace ad Antonio Conte e sembra rispondere alle esigenze del Napoli che è alla ricerca di una punta esterna che sappia come fare gol.

A parlarne è Emanuele Cammaroto nel suo editoriale per NapoliMagazine.com: “Possiamo anticipare in esclusiva che c’è stato un sondaggio importante per Christopher Nkunku, punta esterna del Chelsea. L’agente è Pini Zahavi, che non evoca bei ricordi al Napoli, perché è anche l’agente di Gabri Veiga e ricordiamoci quella trattativa finita male. Non a caso il Napoli, per adesso, si è informato con il Chelsea sulle condizioni che pone il club per la partenza del suo calciatore. I rapporti tra le due società sono notoriamente ottimi”.

“Nkunku avrebbe il gradimento totale di Conte, che lo voleva già al Tottenham ai tempi in cui il ragazzo giocava nel Lipsia. Conte lo aveva chiesto nel 2022. Il Chelsea lo prese poi l’estate successiva per 66 milioni e ora lo ha scaricato. E’ stato offerto anche all’Inter, se dovesse saltare Lookman ma sin qui la risposta di Marotta è stata piuttosto fredda”.

“Ha un ingaggio di 6 milioni, con il Napoli che potrebbe spingersi sull’offerta di un quinquennale a 5 milioni. Il Chelsea per adesso spara alto ma il tempo scorre e dovrà abbassare le pretese come avvenne per Lukaku l’estate scorsa”.

“I Blues valutano Nkunku 45 milioni. Il Napoli non andrebbe oltre i 35 mln e penserebbe ad un prestito con diritto di riscatto“.