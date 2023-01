Mercato – Il Napoli vuole chiudere per Cheddira

Stiamo ormai per entrare nel vivo della sessione di mercato invernale e le squadre di muovono per accaparrarsi i talenti disponibili. In questa prospettiva anche il Napoli, nonostante non abbia intenzione di stravolgere la rosa attuale, ha degli osservati speciali da tenere d’occhio.

Nel mirino degli azzurri, infatti, è entrato Cheddira del Bari. Il giovane marocchino è stato impegnato nei mondiali in Qatar e nell’avvio di campionato con il Bari ha dimostrato di essere pronto per il salto di qualità in Serie A.

Sull’attaccante, comunque, ci sono anche altre squadre tra cui la Lazio e il Torino in Italia mentre all’estero ad osservarlo ci sono diversi club della Premier.

A confermare le voci è l’edizione del Corriere dello Sport: “Chiaramente il Napoli si impegnerebbe a lasciare Cheddira in prestito al Bari sino al prossimo giugno. Il modo migliore per tutelare il giocatore, per un debito di riconoscenza che la società sente di avere nei suoi confronti, adeguando il suo ingaggio di un anno fa al nuovo valore di mercato”.

Quello di Cheddira è un affare che si aggira intorno ai 6/7 milioni di euro e se il Napoli fosse davvero interessato avrebbe sicuramente una corsia preferenziale da sfruttare visto il legame familiare tra le società.