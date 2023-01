Mercato – Il Napoli vuole chiudere per Ounahi a 15 mln

Nella sessione di mercato invernale il Napoli è concentrato a chiudere colpi che vedranno, per lo più, il loro arrivo nella prossima stagione. Tra questi c’è Azzedine Ounahi che ha stregato il ds Giuntoli e potrebbe approdare in maglia azzurra in estate.

Il centrocampista marocchino, classe 2000, è considerato uno delle rivelazioni del mondiale in Qatar ma il Napoli lo aveva già individuato quando il prezzo del suo cartellino si aggirava sui 10 milioni.

Le ultime notizie lo hanno visto vicinissimo alla maglia azzurra ma il Napoli non ha intenzione di oltrepassare la soglia dei 15/17 milioni di euro. Il presentimento, infatti, è che il club francese stia sfruttando l’interesse del Leeds per far lievitare il prezzo.

Ecco quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Il Napoli è disposto a chiudere subito per averlo a giugno lasciandolo sei medi in prestito al suo attuale club ma tutto ha un prezzo e quello fissato dal Napoli è 15 milioni più bonus, per un totale massimo di 20. L’Angers ne ha chiesti 25 sperando di scatenare un’asta“.