Mercato, il Villareal fissa il prezzo per Pau Torres: la cifra è da capogiro, Inter e Juve alla finestra

Il Villarreal è pronto a cedere Pau Torres, ma nonostante sia il giocatore in primis a volere l’addio il club ha intenzione di fissare il prezzo ad un costo per niente accessibile. Il giocatore piace a Inter e Juve in Italia, ma riusciranno a sostenerne le spese?

Serviranno infatti non meno di 50 milioni di euro per il suo cartellino, con la Juventus che si troverebbe in una posizione di leggero vantaggio rispetto a quella del club capitanato da Simone Inzaghi.

In particolare, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il difensore del Villarreal e il suo entourage hanno dato un parere favorevole al passaggio in bianconero in questa sessione di mercato, e infatti il club avrebbe già avviato i primi colloqui.

La cifra di 50 milioni di euro per lasciar partire il giocatore è sicuramente molto alta, però non sembrerebbe spaventare in modo particolare la Juve, che è pronta a trattare con gli spagnoli.

Come ricorda la rosea, la scorsa estate il 25enne aveva rifiutato il Tottenham per disputare la Champions con il Villarreal, con l’accordo di poter partire nel 2022 in caso di un’offerta importante.

Non è escluso che altri club inglesi possano inserirsi e mettere i bastoni tra le ruote alla Juve che, dopo la partenza di Koulibaly in direzione Chelsea, sembra aver deciso di puntare tutto su Pau Torres per la difesa.