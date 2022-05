Mercato in uscita Inter, per Inzaghi è Lautaro l’irrinunciabile; il punto della situazione

La volontà è quella di far sì che non ricapiti lo scenario del 2021, in cui Lukaku fu ceduto anche se all'inizio non era previsto

Dopo un campionato terminato con l’amaro in bocca per gli interisti, adesso la testa è soprattutto al mercato. C’è molta attesa in viale della Liberazione per quanto riguarda un vertice imminente sul mercato in uscita.

L’incontro tra Steven Zhang e Simone Inzaghi servirà a far luce su chi sarà destinato a lasciare il club, nel caso di offerte consistenti. A parlarne è la Gazzetta dello Sport, secondo cui Inzaghi vorrebbe chiarezza. La volontà è quella di far sì che non ricapiti lo scenario del 2021, anno durante il quale Lukaku fu ceduto anche se la cosa non era prevista. I conti dell’Inter stanno comunque assai meglio rispetto ad allora, ma bisogna stringere la cinghia ancora un po’.