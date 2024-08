Mercato in uscita, ore di fuoco per il Napoli: possono andare via 8 calciatori entro il 30 agosto

La SSC Napoli sta chiudendo, in queste ore, diversi colpi in entrata. Con l’arrivo di Romelu Lukaku e McTominay, l’allenatore Antonio Conte avrà a disposizione giocatori di esperienza che possano fare la differenza nelle partite del massimo campionato italiano. Il DS Manna, però, lavora anche per le uscite.

In queste ultime ore di mercato, infatti, diversi sono i calciatori che possono andare via. Gaetano e Zerbin sono ormai ex calciatori del Napoli, così come Cheddira, il quale si è trasferito in prestito temporaneo all’Espanyol. Ci sono, poi, tre calciatori che attualmente sono fuori squadra, con zero presenze in campionato ed in attesa di una nuova destinazione: Osimhen, Mario Rui e Folorunsho.

La loro situazione deve sbloccarsi o rischiano di rimanere fuori squadra almeno fino a gennaio. Dirà addio, probabilmente, anche Ngonge, mentre dovrebbero restare Juan Jesus e Raspadori. Potrebbero poi andare in prestito Iaccarino e Coli Saco.

Nonostante la conferma di Simeone, infatti, l’attaccante della Nazionale italiana è destinato alla permanenza. Juan Jesus, invece, partirebbe solo in caso di arrivo di un nuovo centrale di difesa. Situazione difficile da chiudere nelle ultime ore di mercato e per questo da rinviarsi almeno al prossimo mercato di gennaio.