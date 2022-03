Mercato Inter, arrivi e partenze: De Vrij verso la Premier, c’è ipotesi Denayer del Lione

Se la testa di Simone Inzaghi è volta a far meglio possibile in campionato per tentare di riaffermare l’Inter come campione d’Italia, dall’altra Marotta ed il suo staff sono alla ricerca continua di innesti da inserire in rosa per la prossima stagione.

Ebbene le ultime novità di mercato riguardano un po’ tutti i reparti. A fare il punto della situazione è stato Niccolò Ceccarini, giornalista di Sport Mediaset ed esperto di calciomercato, nel consueto appuntamento con l’editoriale su Tuttomercatoweb: