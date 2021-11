Mercato Inter, Vecino in uscita: Marotta pare le porte a Naithan Nandez

Matias Vecino , durante il suo ritiro con la nazionale in Uruguay, non ha nascosto la sua delusione riguardo alcune scelte tecniche del mister Simone Inzaghi, che non gli starebbe garantendo la giusta continuità.

“Nell’Inter, negli ultimi mesi, sto vivendo una situazione che non era quella che mi aspettavo di vivere all’inizio dell’anno quando ho parlato con l’allenatore e con il club. Bisogna sempre rispettare le decisioni che prendono gli allenatori, restare concentrati, allenarsi al massimo e farsi trovare disponibili quando il tecnico e la tua squadra hanno bisogno di te.

Come dicevo prima, sono momenti, a volti positivi, a volte negativi. È chiaro che se dovesse durare troppo a lungo dovremo parlare per trovare una soluzione buona per tutti. Sempre col massimo rispetto“.

Queste dichiarazioni sicuramente non hanno reso felice la dirigenza nerazzurra, che ora è pronta a valutare offerte per l’ex Fiorentina. Ecco, dunque, chi potrebbe essere il suo sostituto a detta di Calciomercato.com:

“Matias Vecino non ci sta e il poco minutaggio concessogli da Simone Inzaghi lo ha portato allo sfogo degli scorsi giorni che somiglia tanto ad una richiesta di addio. L’Inter non chiuderà ad una cessione a gennaio e il suo eventuale addio (piace a Roma e Napoli) aprirà le porte di Appiano Gentile al connazionale Naithan Nandez che ha ottenuto da Giulini la promessa dell’addio in direzione Milano sfumata in estate”, si legge.