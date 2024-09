Mercato invernale, Il Milan ha sondato la strada Osimhen

Dopo aver capito che Napoli non era più casa sua, Victor Osimhen ha ufficialmente optato per il trasferimento in prestito al Galatasaray. Una scelta quasi obbligata per evitare i restare in panchina almeno fino alla prossima sessione di mercato.

In casa Napoli, infatti, le opzioni per la cessione erano ormai scarsissime. L’offerta più alta è arrivata dal Chelsea e poi dall’Arabia con 70 milioni di euro sul piatto che non hanno convinto il presidente De Laurentiis.

Nel corso della sessione di mercato, però, diverse squadre hanno sondato il terreno. Tra queste anche il Milan come riferito da Gianluca di Marzio attraverso il suo blog.

OSIMHEN – MILAN: IL RETROSCENA

Prima dell’avvio della stagione c’è stata una clamorosa opportunità per l’ex Lille che era entrato nel mirino di una delle big italiane. Si tratta del Milan che, su iniziativa di Ibrahimovic, ha sondato il terreno proprio per Victor Osimhen.

Il clamoroso retroscena è stato rivelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio in un post: “Il calciomercato è fatto di occasioni e della capacità di una società di saperle cogliere. Il Milan, sempre attento a ogni possibile soluzione per migliorare la propria rosa, lo sa bene e negli ultimi giorni di mercato ha provato a sfruttare una grande occasione per Victor Osimhen”.

“L’attaccante nigeriano voleva lasciare Napoli ma non riusciva a trovare una squadra pronta. Vista la situazione, il Milan (e Ibra in persona) ha provato a capire la fattibilità dell’operazione”.

Ad ogni modo, la trattativa è sempre rimasta nella sfera delle possibilità non vedendo mai la luce. Resta da capire se le prestazioni dell’attaccante in prestito convinceranno in futuro le italiane a puntare su di lui.