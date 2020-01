Mercato – Jacobelli: “Emre Can può essere la chiave per Pogba”

La Juventus vuole riportare a Torino Paul Pogba, operazione difficile nel mercato invernale ma possibile nella prossima estate. Il centrocampista francese farebbe carte false per tornare in Italia e anche i suoi ex compagni sarebbero felici di riabbracciarlo. La trattativa con lo United, però, non è semplice.

DICHIARAZIONI – Sulla questione è stato interpellato Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, intervistato da CalcioToday.it. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

“Un gruppo di giocatori bianconeri, con i sudamericani in testa, sono grandi amici del centrocampista e sarebbero entusiasti del suo ritorno. Fermo restando il contratto fino al 2021 con il Manchester United, la volontà del francese da tempo è di tornare a Torino, dove spesso si reca per incontrare gli amici.



La chiave può essere Emre Can: difficile che il tedesco verrà ceduto ora, a giugno potrebbe essere la contropartita giusta per mettere a segno il colpo. Del resto l’ex Liverpool è ai margini del progetto di Sarri. Rugani era uno dei probabili partenti, ma l’infortunio di Demiral ha bloccato ogni possibilità di cessione del difensore”.