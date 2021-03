Mercato Juve, Ceccarini: “Ronaldo? Suggestioni. Per il centrocampo obiettivo Locatelli. Su Milik…”

Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato, stamani su Tuttomercatoweb.com ha fatto il punto sulle mosse in programma in casa Juventus, soffermandosi sulla questione Ronaldo e sugli obiettivi dei bianconeri in vista della prossima estate. Le parole del giornalista:

“Il possibile ritorno di Ronaldo al Real (come del resto al Manchester United) al momento è solo una suggestione, nonostante le parole di Zidane prima del match di ritorno degli ottavi di Champions League con l’Atalanta abbiano lasciato uno spiraglio aperto. Questo finale di stagione con la Juventus sarà molto importante per interpretare le intenzioni del campione portoghese, che sembra orientato a rimanere un altro anno a Torino e quindi fino alla fine del contratto.

È chiaro che oggi è prematuro dare e soprattutto avere certezze ma le sensazioni sono queste. E comunque sarà Ronaldo a decidere se l’avventura dovrà continuare o meno. Paratici a tal proposito è sempre stato molto chiaro sul suo futuro, per la Juventus resta.

Nel frattempo in vista del prossimo anno, i bianconeri sono sempre più forti su Locatelli, che è diventato la prima scelta per il centrocampo. La trattativa non è semplice, la valutazione è molto alta, ma la Juventus farà tutto il possibile per trovare un’intesa con il Sassuolo.

Per l’attacco, in attesa di capire quale sarà la strategia su Morata (il rinnovo del prestito di un altro anno con l’Atletico al momento è l’ipotesi più probabile), la Juventus non ha ancora abbandonato l’idea Milik. A ora non ci sono stati passi concreti con il Marsiglia, (che lo ha acquistato a gennaio dal Napoli per una cifra di 8 milioni di euro più 4 di bonus) ma è una pista da monitorare”.