Mercato, la Juve fa sul serio per Kean: offerte 3 contropartite

La Juventus si muove con decisione su Moise Kean. Il direttore sportivo Paratici ha intenzione di riportare l’attaccante in Italia in estate ma l’operazione non è di quelle semplici.

Kean attualmente è in prestito al Paris Saint-Germain, con cui ha realizzato la bellezza di 12 reti in 23 gare in Ligue 1, ma la proprietà del cartellino è dell’Everton, club a cui la Juve l’ha ceduto nel 2019.

Il PSG è soddisfatto del rendimento del giocatore e pensa al riscatto, ma la Juve non ha intenzione di mollare ed è pronta a convincere il club inglese a suon di contropartite.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri offrirebbero addirittura tre giocatori all’Everton: stiamo parlando di Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Federico Bernardeschi.

Il club inglese al momento prenderebbe in considerazione solamente Rabiot, che Ancelotti ha avuto modo di allenare in passato. Gli altri due profili non attirano il tecnico italiano, che in cambio vorrebbe Demiral.