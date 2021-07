Mercato libero dell’energia: come funziona e quali sono le migliori tariffe luce e gas

Il mercato libero dell’energia in Italia è stato introdotto ormai da diversi anni, anche se oggi è ancora affiancato dal servizio di maggior tutela, che scomparirà in modo definitivo nel 2023. Non tutti i consumatori sono però consapevoli di cosa sia nel concreto il mercato libero, di quali siano i suoi vantaggi e di come funzioni. Per questo vi daremo alcune delucidazioni in merito e vedremo anche quali sono le offerte del momento per risparmiare sulle tariffe luce e gas.

Mercato libero dell’energia: cos’è e come funziona

Quando si parla di mercato libero dell’energia si fa riferimento alla liberalizzazione avvenuta nel 2007 con il decreto Bersani, che ha di fatto permesso ad ogni cittadino di scegliere in totale autonomia e senza alcun vincolo il proprio fornitore di energia elettrica e gas. Prima che venisse introdotto il mercato libero, i clienti dovevano rivolgersi necessariamente all’impresa locale e sottostare a dei prezzi che sostanzialmente venivano imposti, anche se erano regolati dall’autorità predisposta.

Con l’introduzione di questa importante novità, dunque, tutti i cittadini hanno avuto la possibilità di scegliere a quale fornitore rivolgersi, valutando le offerte più convenienti. Non solo: una diretta conseguenza del mercato libero dell’energia è stata una progressiva crescita della competitività ed un inevitabile abbassamento dei prezzi. Accanto al mercato libero continua ad essere disponibile il servizio di maggior tutela, che però – come detto – scomparirà completamente nel 2023

Le offerte di luce e gas per tutte le esigenze

Proprio grazie al mercato libero, oggi è possibile scegliere senza alcun vincolo le tariffe luce e gas migliori per le proprie esigenze. Si tratta di un gran bel vantaggio, in quanto consente di risparmiare parecchio sulle bollette.

Tra le offerte del momento troviamo quelle di A2A Energia, un fornitore che sta riscuotendo un grandissimo successo proprio per via dei prezzi concorrenziali e dell’eccellente servizio che è in grado di offrire ai propri utenti. I pacchetti disponibili sono molteplici, in grado di assecondare tutte le più disparate esigenze: dall’offerta che consente di pagare l’energia a prezzo di costo a quella che include anche un servizio di assistenza per la casa o la manutenzione della caldaia.

A2A Energia e il Gruppo A2A

A2A Energia è sinonimo di esperienza e competenza nella fornitura di energia elettrica e gas sia per clienti domestici, sia per il business. La società fa parte infatti del Gruppo A2A, una delle maggiori multiutility italiane che negli ultimi anni si è affermato come uno dei principali produttori di energia ed operatori nella distribuzione di elettricità e gas.

Tutte le offerte di A2A Energia sono consultabili sul sito ufficiale, dove è possibile valutare quella più adatta alle proprie esigenze: una volta individuata la proposta migliore è possibile attivarla comodamente online o persino tramite WhatsApp. Insomma, non avete più scuse: è arrivato il momento di cambiare fornitore di luce e gas.