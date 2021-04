Mercato – Mirante può lasciare la Roma: c’è il Milan

Il portiere è in scadenza di contratto e non rinnoverà

Antonio Mirante con tutta probabilità lascerà la Roma al termine della stagione. Il 37enne portiere giallorosso è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e al momento il rinnovo pare complicato. Sulle sue tracce c’è il Milan.

La società capitolina in estate ha intenzione di rivoluzionare il pacchetto portieri, che non ha convinto in questa stagione dimostrando poca affidabilità. Al momento il numero uno è Pau Lopez, ma anche lo spagnolo finirà sul mercato.

La Roma vuole un titolare di livello e di prospettiva, i nomi circolati nelle ultime settimane sono quelli di Gollini, Cragno e Musso. Arriverà poi un vice di esperienza.

Per Mirante al momento l’ipotesi più probabile per il futuro è la permanenza in Serie A. Come riporta Sky Sport, sulle tracce dell’estremo difensore ci sarebbe il Milan di Stefano Pioli.

In particolare Mirante farebbe gola al direttore sportivo Massara, che l’avrebbe indicato come secondo ideale di Gigio Donnarumma.