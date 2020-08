Mercato – Moise Kean può tornare alla Juventus: i dettagli

Tra i reparti che subiranno maggiori cambiamenti in casa Juventus c’è quello avanzato. Nella rosa di Pirlo entreranno uno se non due nuovi attaccanti. Un numero 9 che prenderà il posto del partente Higuain e un vice in grado di sostituirlo in caso di necessità.

Ronaldo come partner d’attacco preferirebbe Edin Dzeko, centravanti della Roma, ma la società monitora con attenzione anche la pista Milik, in uscita dal Napoli. Come vice, invece, potrebbe rientrare a Torino Moise Kean, reduce dalla deludente esperienza in Premier League.

Stando a quanto riporta Tuttosport, la Juventus starebbe valutando l’ipotesi di riprendere il giocatore in prestito, fattore che costituirebbe un vantaggio anche in ottica Champions. Essendo cresciuto nel vivaio della Juventus, infatti, potrebbe essere inserito nella lista B, liberando un posto.

Nonostante l’arrivo di Carlo Ancelotti, l’avventura di Kean con il club inglese non è decollata. L’attaccante ha messo a segno solo due reti e si è fatto notare più per qualche episodio sopra le righe fuori dal campo.

Tuttavia le qualità del giocatore non si discutono e l’agente Mino Raiola è già a lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Alla Juve ritroverebbe un ambiente familiare che potrebbe facilitargli il rilancio.