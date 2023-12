Mercato Napoli – 5 nomi in lista per la difesa: nel mirino un ex Chelsea

La sessione di mercato invernale è alle porte e il Napoli pensa ai prossimi colpi da mettere a segno. Non si prevedono grandi stravolgimenti ma non è da escludere che il presidente De Laurentiis possa rivedere qualcosa per rinforzare la rosa a disposizione di mister Mazzarri.

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierne de Il Mattino non è previsto l’arrivo di un nuovo terzino in quanto per gennaio tornerà a disposizione Oliveira mentre Mario Rui è ad un passo dal recupero.

L’idea, quindi, è quella di intervenire nella difesa che si è rivelato il tallone di Achille della squadra. In questa prima parte di campionato, infatti, sono stati diversi gli errori provenienti proprio da quel reparto.

Sul taccuino di Mauro Meluso ci sono diversi nomi. Da Max Kilman dei Wolves a David Hancko del Feyenoord, passando per Jerome Boateng, svincolato dal Bayern Monaco e Edmond Faica Tapsoba del Bayern Leverkusen.

Un nome, però, ha attirato l’attenzione dei tifosi ed è quello di Marc Guéhi del Cristal Palace. Il difensore ivoriano, classe 2000, è cresciuto nelle giovanili del Chelsea e quest’anno è stato proposto proprio al Napoli. Staremo a vedere nelle prossime settimane come evolveranno le trattative.