Mercato Napoli, A Meluso e Garcia piace Lucas Torreira

Il Napoli dopo aver conquistato il terzo scudetto della storia azzurra si prepara ad affrontare la prossima stagione calcistica come campione in carica. Dunque, in vista dell’inizio del campionato, gli scout azzurri sono alla ricerca di talenti da ingaggiare per rinforzare tutti i reparti della squadra.

I partenopei, infatti, hanno in programma diverse operazioni che potrebbero concludersi nelle prossime settimane. In particolare, ai nuovi arrivati, il ds Mauro Meluso e l’allenatore Rudi Garcia, piace un profilo comune.

Si tratta di Lucas Torreira che, secondo quanto riportato da AreaNapoli.it, potrebbe ritornare in Italia per giocare la Champions League con i campioni in carica.

Il problema principale che potrebbe bloccare l’arrivo del calciatore uruguaiano è di natura economica. Torreira, infatti, al momento percepisce un ingaggio di 2,7 milioni di euro non è ancora chiaro se il presidente De Laurentiis sia disposto a raggiungere questa cifra.

All’ingaggio, poi, restano da aggiungere i 15 milioni di euro necessari per il riscatto dal Galatasaray. Resta da capire come evolveranno le trattative nelle prossime settimane considerando che, per il momento, i contatti più fitti restano quelli con la Lazio con Maurizio Sarri che accoglierebbe volentieri il centrocampista classe 1997.