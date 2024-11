Mercato Napoli – Abbruzzese: “Napoli interessato a Arda Guler”

Con l’avvicinarsi della sessione di mercato invernale, la dirigenza azzurra è al lavoro alla ricerca di nuovi innesti che potrebbero entrare a far parte della squadra a partire dalle prossime sessioni.

Dopo un’estate ricca di operazioni significative, infatti, il presidente De Laurentiis ha intenzione di continuare a sostenere la corsa al podio sotto la guida di Antonio Conte con una campagna acquisti che si concentrerà molto probabilmente sulla ricerca di un difensore che possa rinforzare il reparto azzurro.

Ad ogni modo non è da escludere la conclusione di ulteriori colpi in altri reparti. Agli azzurri, infatti, secondo quanto riportato su EuropaCalcio.it è stato accostato il nome di Arda Guler.

Ecco quanto riferito da Cristiano Abbruzzese: “Arda Guler, il giovane talento turco del Real Madrid, è recentemente diventato oggetto di interesse per il Napoli. Il club partenopeo, sotto la guida di Antonio Conte, sta cercando di rafforzare la propria rosa per la finestra di mercato invernale e Guler potrebbe rappresentare una soluzione ideale. Guler è considerato uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico mondiale”.

“Il Napoli, che cerca di dare continuità al proprio progetto sotto la guida di Conte, ha messo gli occhi su Guler come possibile rinforzo. Giovanni Manna, direttore sportivo del club azzurro, ha espresso l’interesse del club per il giovane turco, considerando una possibile partenza in prestito secco. Il Napoli ritiene che un ambiente diverso potrebbe aiutare Guler a crescere e a trovare la continuità di impiego che non ha avuto al Real Madrid”.