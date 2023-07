Mercato Napoli, ADL pronto a chiudere quattro operazioni

Il Napoli dopo aver conquistato il terzo scudetto della storia azzurra si prepara ad affrontare la prossima stagione calcistica come campione in carica. Dunque, in vista della prossima stagione, gli scout azzurri sono alla ricerca di talenti da ingaggiare per rinforzare tutti i reparti della squadra.

Ad analizzare le prossime operazioni di mercato degli azzurri è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Pierluigi Gollini sarà anche per la prossima stagione al Napoli. Il Napoli sta rinnovando per un altro anno il prestito, a circa 300 mila euro, fissando un riscatto (senza obbligo) di 7 milioni. Intanto gli azzurri stanno concludendo con il Bari, il club di Luigi De Laurentiis, l’acquisto del promettente Elia Caprile, classe 2001, che il Napoli sta per rilevare dalla società pugliese per girarlo in prestito probabilmente all’Empoli”.

“È ripresa la trattativa fra Hertha Berlino e Diego Demme, col mediano tedesco che appare abbastanza vicino all’accordo. Il Napoli chiede solo qualche milione per il cartellino, ma anche se non sarà uno scambio vero e proprio vuol prelevare proprio dal club della capitale di Germania il centrocampista francese Lucas Tousart”.

“Intanto il Napoli sta per chiudere anche l’ingaggio di Davide Faraoni, esperto esterno destro del Verona: sarà lui il nuovo vice del capitano Di Lorenzo”