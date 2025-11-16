Mercato Napoli – Affare Goretzka: può arrivare a gennaio

Giovanni Manna ha un nuovo affare tra le mani in vista della stagione 2025/2026: Leon Goretzka del Bayern Monaco. Il centrocampista, classe 1991, è in scadenza di contratto nel 2029 ma a partire dal prossimo gennaio potrebbe liberarsi a costo zero.

Dalla Germania, infatti, si sono già mossi per la ricerca di un sostituto e nel mirino è finito Nathan De Cat, classe 2008 dell’Anderlecht, che potrebbe inserirsi nel panorama di ricambio generazionale avviato dalla società.

L’interesse del Napoli è forte su Goretzka già da diversi mesi. Il problema principale è legato al suo ingaggio: 9 milioni netti tra stipendio e bonus, ma potrebbe accettare anche la metà perché club come Newcastel, Galatasaeay e Fenerbahce hanno già fatto sapere che si assetterebbero su quella cifra.

Non è da escludere che il mercato di gennaio possa riservare sorprese, ma la dirigenza azzurra può davvero spingersi ad offrire un ingaggio di 4/5 milioni di euro a stagione?

Si tratterebbe di un centrocampista con comprovata esperienza internazionale che consentirebbe alla squadra la possibilità di avere a disposizione un’alternativa valida sia in Europa che in caso di turnover e, allo stesso tempo, di utilizzare il budget di mercato per altri reparti.

Resta da capire se il club partenopeo riuscirà ad approfittare dell’affare e ad inserirsi prepotentemente nella trattativa per l’arrivo del tedesco già a gennaio 2026.