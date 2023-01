Mercato Napoli – Ambrosino in prestito al Cittadella

La sessione di mercato invernale in entrata per gli azzurri, salvo qualche colpo di scena inaspettato, può definirsi conclusa. Lo stesso, però, non si può dire per alcuni colpi in uscita che potrebbero essere conclusi nelle prossime settimane.

Tra questi, è stata già definita la partenza di Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003. Il calciatore, infatti, ha firmato proprio in queste ore un accordo che lo poterà a vestire la maglia del Cittadella nei prossimi sei mesi.

Quello di Ambrosino è stato un destino incerto fino ad ora. Lo scorso anno, infatti, ha giocato con il Como ma non ha trovato continuità nel gioco poi era stato ipotizzato un rientro in maglia azzurra per alternarsi tra prima squadra e primavera.

Infine, è arrivata la decisione della cessione fino al termine della stagione. L’obiettivo della cessione è quello di permettere all’attaccante di giocare con continuità e guadagnare minuti ed esperienza nelle gambe.