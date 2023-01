Mercato Napoli – Amrabat per il centrocampo

La sessione di mercato invernale può dirsi conclusa per il Napoli che aveva già anticipato di non avere intenzione di concludere troppe operazioni. Gli scout però guardano già all’estate quando alcune situazioni in uscita potrebbero essere riviste.

Dopo aver escluso quasi del tutto l’arrivo di Ounhai, nel mirino del ds Giuntoli è entrato Sofyan Amrabat. Il centrocampista è considerato uno dei migliori giocatori del mondiale in Qatar dove si è fatto notare dalle big europee.

Il contratto del marocchino è in scadenza nel 2024 ma la sua volontà sembra già chiara: vuole giocare in un top club e lottare per i trofei. In quest’ottica è difficile pensare che la Fiorentina gli permetta di arrivare a scadenza con la possibilità di vederlo partire a parametro 0.

Proprio per questo, Giuntoli potrebbe tentare la strada dell’acquisto nella prossima finestra di mercato. Si tratta di un affare da almeno 25 milioni di euro che però regalerebbe un centrocampo da sogno ai tifosi azzurri.