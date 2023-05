Mercato Napoli, Arriva la prima offerta per Beto da 25 mln di euro

L’inarrestabile Napoli continua a far sognare i propri tifosi portando a casa un’altra vittoria e tenendo ben stretta la vetta della classifica. Gli azzurri, infatti, hanno ormai conquistato matematicamente lo scudetto con un importante vantaggio sulle inseguitrici.

Gli scout azzurri, però, non sono fermi e la prossima sessione di mercato è alle porte. Anzi, in vista di giugno iniziano a circolare voci riguardo il ritrovato interesse per Beto dell’Udinese.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli avrebbe già fatto un’offerta da 25 milioni di euro per l’attaccante dell’Udinese che ha vissuto un’ottima stagione calcistica. L’offerta, però, non rispecchia le richieste del club bianconero.

“L’Udinese non vorrebbe scendere sotto i 35 milioni ma i contatti e i rapporti tra le due società sono positivi. Il Napoli vuole Beto ma non vuole spendere 35 mln per acquistarlo. Si tratterebbe di una mossa cautelativa e preventiva per una possibile partenza di Osimhen” scrive Gianluca di Marzio sul proprio sito.

Non è da escludere, poi, che il Napoli possa tentare l’assalto anche ad altri due componenti della squadra di Sottil. E’ risaputo, infatti, che agli azzurri piace Samardzic ma potrebbero anche puntare ad un difensore come Becao.