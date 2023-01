Mercato Napoli – Blindato Marchisano

La sessione di mercato invernale può dirsi conclusa per il Napoli che aveva già anticipato di non avere intenzione di concludere troppe operazioni. Gli scout però sono sempre al lavoro per non lasciarsi sfuggire occasioni.

In quest’ottica il Napoli ha concluso un’altra importante operazione di mercato in entrata. Gli azzurri, infatti, hanno blindato il pilastro della Primavera Matteo Marchisano.

L’esterno classe 2004, titolarissimo della Primavera, ha finalmente firmato il contratto con la prima squadra formalizzando, di fatto, l’entrata tra i professionisti.

La sua esperienza con la prima squadra è già iniziata durante il ritiro invernale in Turchia ed ha esordito nel match contro il Villareal dimostrando di essere pronto per inseguire nuovi obiettivi.