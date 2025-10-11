Mercato Napoli, Cammaroto: “Prenderlo a costo zero non sarebbe un affare sbagliato”

Le ultime sulle idee di mercato in casa Napoli arrivano da Emanuele Cammaroto, giornalista ed esperto di mercato, che recentemente è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Zero alla trasmissione Napoli Magazine Live.

“La tentazione è Mainoo, ma lì bisogna capire se lo United apre al prestito. Mandragora? Lo avevamo detto già in estate, poi l’agente a fine estate ha svelato che il Napoli ci ha provato. Il calciatore ha deciso di restare a Firenze, la Fiorentiva voleva 10 milioni e il Napoli non ha insistito. A giugno va in scadenza e potrebbe tornare in orbita Napoli. Prenderlo a costo zero non sarebbe un affare sbagliato”.

Stando a quanto rivelato, quindi, l’entourage azzurro potrebbe tentare di affondare il colpo in casa dei viola nella sessione di mercato estiva. Il profilo del classe ’97 suscita interesse sul mercato ormai da diverso tempo, sia in Italia che all’estero ed è particolarmente apprezzato per le sue qualità tecniche.

Il suo contratto, in scadenza a giugno 2026, prevede una clausola per il rinnovo automatico, ma spetterà alla società decidere se attivarla o avviare una trattativa per un accordo diverso con qualche club che riesca a strapparlo al centrocampo della Fiorentina.

Al momento il club non ha avviato alcuna trattativa concreta. Restano da capire le intenzioni dei viola e dei club che lo avevano messo nel mirino, ma non è da escludere che il Napoli possa prenderlo a costo zero a scadenza del contratto.