Mercato Napoli: Conte ha già due richieste per gennaio

Con l’avvicinarsi della sessione di mercato invernale, la dirigenza azzurra è al lavoro alla ricerca di nuovi innesti che potrebbero entrare a far parte della squadra già a partire da gennaio.

Dopo un’estate ricca di operazioni significative, infatti, il presidente De Laurentiis ha intenzione di continuare a sostenere la corsa al podio sotto la guida di Antonio Conte che grazie al suo carisma e alla sua influenza potrebbe convincere qualche altro big all’approdo all’ombra del Vesuvio.

In particolare ci sono diversi nomi che il neo-allenatore leccese ha individuato come potenziali acquisti per rinforzare qualche reparto della rosa.

I NOMI

Antonio Conte, dopo aver convinto Alessandro Buongiorno, ha due nuovi nomi in lista da aggiungere alla rosa azzurra: Patrick Dorgu e Ange-Yoan Bonny.

I due hanno già avuto a che fare con Conte e sembra abbiano espresso parere favorevole riguardo un possibile trasferimento, ma non sono ancora chiare le richieste di Lecce e Parma, proprietarie dei cartellini.

Ecco quanto evidenziato da Repubblica: “Il Napoli segue con interesse il 21enne francese Ange-Yoan bonny, attaccante che si sta mettendo in evidenza con il Parla. E’ molto gradito a Conte ma l’operazione dovrebbe concretizzarsi in estate, proprio come per il 20enne gioiellino danese del Lecce, Patrick Dorgu, talento cristallino e polivalente sulla fascia sinistra“.