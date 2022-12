Mercato Napoli – Criscitiello: Il Napoli segue Becao e Samardzic

Nonostante il Napoli abbia più volte fatto sapere di non avere intenzione di concludere operazioni importante a gennaio, gli scout sono già al lavoro per gli investimenti futuri.

La conferma arriva dalla redazione di Sportitalia con Michele Criscitiello che ha rivelato i piano del ds Giuntoli per i prossimi mesi: “Il Napoli questo inverno non deve fare nulla. Giuntoli e il suo team sanno programmare e stanno lavorando per l’estate“.

Riguardo i prossimi colpi di mercato, invece, ha dichiarato: “Il Napoli sta seguendo due giocatori che conosco bene: un difensore e un centrocampista. Entrambi dell’Udinese: Becao per la difesa e Samardzic per il centrocampo“.

Samardzic potrebbe essere un colpo importante per il centrocampo azzurro che ha bisogno di rinforzi mentre Becao è un calciatore di qualità che vale mezza difesa friulana.

Al momento, comunque, non sono stati resi noti ulteriori dettagli riguardo le trattative ma i rapporti tra le società sono ottimi e non è escluso che se ne possa riparlare in estate.