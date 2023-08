Mercato Napoli, Demme alla Fiorentina: i viola valutano l’affare

Diego Demme, centrocampista classe 1991 arrivato a Napoli per circa 12 milioni di euro, è stato più volte al centro delle possibili trattative in uscita per gli azzurri. Già dalla scorsa sessione di mercato, infatti, il suo futuro sembrava essere lontano dalla maglia azzurra.

Il calciatore appena pochi mesi fa era entrato nel mirino dell’Adana Demirspor che si era presentato alla porta di De Laurentiis con un offerta per il prestito con diritto di riscatto ma l’affare non è andato in porto.

Al momento, l’ex Lipsia è legato alla SSC Napoli da un contratto in scadenza a giugno 2024 dunque in questa finestra di mercato verranno definiti i dettagli della sua permanenza all’ombra del Vesuvio.

DEMME: UN FUTURO LONTANO DA NAPOLI

A poche ore dalla chiusura della sessione di mercato estiva non è da escludere la sua cessione ad un club di Serie A che sta già valutando il possibile affare. A rivelarlo è stato Gianluca Di Marzio, giornalista Sky.

“Il mercato della Fiorentina in questo momento è legato all’uscita di Amrabat, che andrà via solo alle condizioni della dirigenza del club viola. Per il centrocampista marocchino sono arrivate delle richieste di prestito ma la Fiorentina ha sempre rifiutato. Nello specifico, le richieste sono arrivate da Galatasaray e Manchester United che, come detto, hanno ricevuto una risposta negativa dal club viola. Oggi 30 agosto è stato proposto Diego Demme, calciatore di proprietà del Napoli di Rudi Garcia. A questa idea, la Fiorentina ha preso tempo e sta valutando la situazione“, le parole dell’esperto di mercato.