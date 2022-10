Mercato Napoli: Demme potrebbe partire a gennaio

Diego Demme, centrocampista classe 1991, è arrivato a Napoli per 12 milioni nel gennaio 2020. Da allora ha totalizzato ben 59 presenze e messo a segno 4 reti.

Secondo le ultime indiscrezioni il centrocampista sarebbe ad un passo dal dire addio alla maglia azzurra. La titolarità a centrocampo, infatti, con il tecnico Spalletti è stata assicurata a Lobotka mentre l’ex Lipsia, fortemente voluto dal tecnico Gattuso, non riesce a trovare adeguato spazio nella rosa attuale.

In caso di partenza di Demme, sembra che Giuntoli sia già al lavoro per trovare un buon sostituto. Torna, infatti, in corsa l’idea Nandez su cui il ds azzurro aveva già puntato gli occhi.

A parlare di Nandez è stato anche l’ex allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, ai microfoni di 1 Station Radio: “Nandez? Sono due calciatori con caratteristiche diverse. Naithan è un calciatore più di fascia, meno palleggiatore, ma può giocare in un centrocampo a 3 come da mezzala, anche se è stato schierato da terzino in nazionale o anche come esterno alto. È stato determinante per la salvezza del Cagliari sotto la mia gestione”.

Non è da escludere, quindi, la partenza a gennaio di Demme che potrebbe lasciare il posto all’uruguaiano.