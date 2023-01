Mercato Napoli – Due azzurri verso la cessione

Siamo ormai nel vivo della sessione di mercato invernale ed anche il Napoli, nonostante non ci siano in programma colpi importanti, guarda con attenzione ai talenti disponibili per non farsi trovare impreparato in caso di eventuali partenze.

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate dal Corriere dello Sport, infatti, sono due i calciatori che potrebbero dire definitivamente addio alla maglia azzurra nelle prossime settimane: si tratta di Salvatore Sirigu e Diego Demme.

I due azzurri sono già oggetto del desiderio del Cagliari e all’Adana Demirspoor ma il loro futuro non è ancora stato deciso.

La partenza di Sirigu è tornata nuovamente in ballo quando il club ha concluso il triplice colpo con la Samp che vedrà il ritorno in maglia azzurra di Contini come terzo portiere mentre sono ormai mesi che si vocifera della partenza di Demme che ha trovato pochissimo spazio nella rosa attuale.

Le trattative per la partenza, al momento, non sono ancora iniziate ma tutto potrebbe cambiare nel giro delle prossime settimane.