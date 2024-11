Mercato Napoli: due cessioni già pronte per gennaio

La sessione di mercato invernale è ormai alle porte e la dirigenza azzurra, di comune accordo con il tecnico leccese, sta già lavorando per eventuali cessioni e e nuove entrate che potrebbero interessare i reparti della squadra già a partire da gennaio.

MERCATO NAPOLI: LE CESSIONI INVERNALI

In programma in casa Napoli potrebbero esserci più cessioni. La prima è quella di Juan Jesus che, dopo essere stato titolare per l’intera stagione 2023/2024, non è riuscito a convincere Antonio Conte che piuttosto preferisce tenerlo in panchina.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, però, il brasiliano potrebbe non essere l’unico perché a rischiare l’addio ai tifosi ci sono anche Spinazzola e Rafa Marin.

Rafa Marin, in particolare, potrebbe essere nuovamente arruolato da Carlo Ancelotti che è alla ricerca di rinforzi per i reparto difensivo, reso vulnerabile dagli infortuni di diversi giocatori chiave. L’eventuale trattativa dipenderà dalla volontà del Napoli di lasciarlo partire senza opporre resistenza e, ovviamente, dall’offerta economica presentata.

Le valutazioni però non finiscono qui perché la dirigenza è già al lavoro per trovare nuove reclute. In valutazione per gli azzurri c’è il talento olandese Kenneth Taylor, classe 2002 attualmente in forza all’Ajax.