Mercato Napoli – Freuler come sostituto di Demme

La Serie A è pronta a tornare in campo e a riaprire il campionato ci penserà proprio il Napoli di Spalletti che sarà ospite allo stadio San Siro di Milano. In vista di gennaio, però, si torna a parlare anche di mercato e dei prossimi colpi da mettere a segno.

In uscita in casa Napoli potrebbe esserci Diego Demme, centrocampista classe 1991 arrivato a Napoli per 12 milioni nel gennaio 2020. Secondo le ultime voci, infatti, il calciatore tedesco sembrerebbe ad un passo dal dire addio alla maglia azzurra.

Nel mirino degli azzurri, come sostituto di Demme era entrato Ilic del Verona ma il colpo sembrerebbe non essere andato a buon fine. Il serbo poteva rappresentare una buona scelta per De Laurentiis in quanto molto giovane e con ampi margini di crescita.

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da TMW il Napoli sembra essere sulle tracce di altri centrocampisti. Sul taccuino di Giuntoli, infatti, è spuntato anche il nome di Freuler del Nottingham Forest. Lo svizzero potrebbe essere un buon sostituto nei ruoli sia di Demme che di Lobotka.