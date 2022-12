Mercato Napoli – Gifuni: “Piace molto Ferdi Kadioglu”

Il Napoli rientrato dal ritiro in Turchia sarà ancora impegnato con diverse amichevoli nelle prossime settimane. Anche il ds Giuntoli non sarà fermo ma sempre proiettato alle prossime sessioni per non lasciarsi sfuggire occasioni di mercato.

La società partenopea, infatti, guarda con attenzione ai giovani di talento che potrebbero adattarsi bene con il gioco di mister Spalletti. Tra questi, nel mirino degli azzurri è entrato Ferdi Kadioglu, centrocampista centrale classe ’99 del Fenerbahce che può giocare anche sulla trequarti.

Riguardo il suo possibile arrivo in maglia azzurra Gianluca Gifuni, giornalista di Radio Marte, ha dichiarato: “Mercato? Piace molto Ferdi Kadıoğlu, qualcuno mi dice che abbia un grande talento e sia come Khvicha Kvaratskhelia ma nel suo ruolo”.