Mercato Napoli – Giuntoli anticipa tutti e piomba su Frattesi

In vista della prossima sessione di mercato le squadre iniziano a muoversi per assicurarsi i profili più ambiti. E’ il caso del ds Giuntoli che, pur avendo ribadito più volte di non voler rivoluzionare la rosa attuale, si sta muovendo per assicurarsi i talenti sul mercato.

Il nuovo profilo in pole position è quello di Davide Frattesi, centrocampista classe 1999. Il suo nome dalla scorsa sessione di mercato è stato più volte associato alla Roma ma fino ad ora l’affare sembra non essersi concluso. In corsa sul centrocampista non ci sono soltanto i giallorossi e gli azzurri, più defilato sembra esserci anche il Milan che timidamente potrebbe irrompere sul mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da TMW, il presidente De Laurentiis, dopo l’affare Raspadori, potrebbe aprire una corsia preferenziale con il Sassuolo per anticipare la concorrenza ed assicurarsi il talento nella sessione estiva per 20/25 milioni.