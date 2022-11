Mercato Napoli, Giuntoli impressionato da Arda Guler

La Serie A è ufficialmente in vacanza, il prossimo sarà il primo weekend senza campionato per le squadre italiane. Il rientro in campo dopo i Mondiali in Qatar è previsto per il 4 gennaio.

Durante la sosta la dirigenza delle squadre potrà concentrarsi sui prossimi colpi di mercato da mettere a segno in vista della sessione invernale.

Come ha più volte fatto sapere il ds Giuntoli, gli azzurri non hanno intenzione di concludere operazioni importanti nella prossima sessione. Piuttosto l’obiettivo è quello di confermare in maglia azzurra alcuni titolarissimi e ottenere la firma per il rinnovo a breve.

Il Napoli, però, pensa anche al mercato estivo. Giuntoli, infatti, è rimasto impressionato dal giovane Arda Guler, centrocampista classe 2005. Il talento del Fenerbahce si sta facendo notare in campo internazionale ed ha già messo a segno 6 gol e 6 assist.

Il giovane è considerato uno dei talenti della nuova generazione ed è entrato nel mirino anche di PSG e Tottenham. Il ds Giuntoli, quindi, se realmente interessato potrebbe voler anticipare la concorrenza.