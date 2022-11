Mercato Napoli, Giuntoli osserva lo svizzero Ardon Jashari

La Serie A è ufficialmente in vacanza ma la dirigenza del Napoli non è mai ferma. Lo stop per i mondiali in Qatar, infatti, rappresenta un’ottima opportunità per osservare giovani talenti da reclutare nelle prossime sessioni di mercato.

Nel mirino del ds Giuntoli questa volta sembra essere entrato lo svizzero Ardon Jashari, centrocampista classe 2002 del Lucerna. Il ragazzo è cresciuto nel settore giovanile del Lucerna per poi esordire, appena diciottenne, in prima squadra.

Il mondiale in Qatar rappresenta la sua prima esperienza internazionale e lo sta giocando al meglio. In questa prospettiva il ds azzurro sembra aver osservato attentamente il match Svizzera-Camerun per tenere d’occhio il ragazzo.

Jashari, infatti, considerato uno dei talenti emergenti del calcio svizzero, potrebbe rappresentare un’ottima alternativa a Lobotka nella rosa di Spalletti. Non è escluso che il Napoli possa provare a portarlo in maglia azzurra nella prossime sessioni di mercato.