Mercato Napoli, Giuntoli su Luiz Henrique

Il Napoli approfitta della sosta per i mondiali in Qatar per riorganizzare la squadra in vista della ripartenza. L’obiettivo per gli azzurri durante la sessione di mercato invernale, infatti, è quello di non stravolgere la rosa e di ripartire con il piede giusto per la scalata verso lo scudetto.

Gli scout azzurri, però, sono già al lavoro per puntare possibili obiettivi da mettere a segno in estate. In quest’ottica, Luiz Henrique del Betis Siviglia sembra essere entrato nel mirino di Giuntoli.

L’indiscrezione sull’affare arriva da Gianluca di Marzio ai microfoni di Sky Sport. Secondo quanto dichiarato dal giornalista il possibile acquisto del giovane talento dipenderebbe da eventuali cessioni di Politano o Lozano.

L’attaccante brasiliano si sta facendo notare in campo per le sue prestazioni nonostante la giovane età. Cresciuto nel settore giovanile del Fluminense, è stato acquistato quest’anno dal Betis ed ha già messo a segno due gol in 12 presenze totali.

Gli azzurri, quindi, continuano a monitorare il ragazzo su cui è attiva una clausola da 100 milioni in caso di partenza anticipata.